Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Alkış idaresindeki 16 P 0359 plaka otomobil, Sivrihisar- Polatlı karayolunun 20. kilometresinde refüjde bulunan su kanalına çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan Bekir Alkış ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden 6 kişiye, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: AA

Polatlı, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel
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