Eskişehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Eskişehir
'in Sivrihisar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bekir Alkış idaresindeki 16 P 0359 plaka otomobil, Sivrihisar- Polatlı
karayolunun 20. kilometresinde refüjde bulunan su kanalına çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan Bekir Alkış ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden 6 kişiye, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:50 Kaynak: AA
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