Eskişehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşandı. Bekir A. idaresindeki 16 P 0359 plakalı otomobil, Sivrihisar-Polatlı karayolunun 20'nci kilometresinde refüjde bulunan su kanalına çarptı. Kazada, Bekir A. ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti.



Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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