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Eskişehir'de trafik kazası: 7 yaralı

4 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Erol Kırmızı idaresindeki 22 RL 743 plaka otomobil İnönü- Bozüyük kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.
Sürücü Kırmızı (39) ile araçta bulunan eşi Ayfer (36), kızları Reyhan (7) ve Semanur (5) Kırmızı ile yakınları Derya Arlı (33), çocukları Muhammet (5) ve Zeynep Arlı (1) yaralandı.
Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Muhammet Arlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Eskişehir, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 Kaynak: AA
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