Eskişehir'de trafik kazası: 7 yaralı
4 saat önce
Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 Kaynak: AA
'in İnönü
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Erol Kırmızı idaresindeki 22 RL 743 plaka otomobil İnönü- Bozüyük
kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.
Sürücü Kırmızı (39) ile araçta bulunan eşi Ayfer (36), kızları Reyhan (7) ve Semanur (5) Kırmızı ile yakınları Derya Arlı (33), çocukları Muhammet (5) ve Zeynep Arlı (1) yaralandı.
Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi
ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Muhammet Arlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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