Eskişehir'de trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik kazası: 7 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.


Olay Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün akşam saatlerinde, 26 ER 578 plakalı otomobil ile 26 UD 437 plakalı hafif ticari araç Eskişehir-Afyonkarahisar yolu girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçlar yol kenarına savruldu. Kazaya tanıklık vatandaşlar, durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kazada yaralanan 1'i ağır toplam 7 kişiyi ilk müdahaleleri sonrası kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.


Öte yandan kazada yol trafiğe kısa süreli kapanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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