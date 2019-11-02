Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de trafik kazası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafik kazası: 8 yaralı

Eskişehir'de trafik kazası: 8 yaralı

7 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakan Yıldırım idaresindeki 26 S 0958 plakalı servis minibüsü, 75. Yıl Mahallesi Teknoloji Bulvarında Abdullah İpek'in kullandığı 11 TC 943 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Yıldırım ve İpek'in yanı sıra minibüste bulunan 6 işçi yaralandı.

Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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