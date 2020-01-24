Eskişehir'de trafikte hamile kadını ve eşini darbetmekten yargılanan sanığa para cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafikte hamile kadını ve eşini darbetmekten yargılanan sanığa para cezası verildi - Son Dakika

Eskişehir'de trafikte hamile kadını ve eşini darbetmekten yargılanan sanığa para cezası verildi

6 saat önce

Eskişehir'de iki yıl önce trafikte hamile kadının ve eşini darbedilmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanık, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de trafikte hamile kadını ve eşini darbetmekten yargılanan sanığa para cezası verildi, System.String[]

Eskişehir'de iki yıl önce trafikte hamile kadının ve eşini darbedilmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanık, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan Murat Y. ile mağdur Fatma Didem Bayav, eşi Murat Bayav ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul eden sanığa, 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde iki yıl önce yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y, arasında trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay sonrası Bayav çifti, Murat Y'den şikayetçi olmuştu.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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