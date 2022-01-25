Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktörü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Dudaş Mahallesi'nde bir çiftçiye ait traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bulunan traktör, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika