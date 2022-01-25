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Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

25.01.2022 13:14
Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktörü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktörü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Dudaş Mahallesi'nde bir çiftçiye ait traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan traktör, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Traktör, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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