Eskişehir'de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de bir motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Eskişehir'de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Eskişehir'de bir motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece Sivrihisar ilçesi Şehit Binbaşı Osman Nuri Gülses Caddesi'nde gerçekleşti. Kazada H.A. idaresindeki motosiklet, O.K. hakimiyetindeki traktörle çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araç sürücüsü de yaralanırken, motosiklet sürücüsü H.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan H.A., 112 ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.


Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Göçmenlerin yarısını Avrupa'ya ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:39:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de traktör motosikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]