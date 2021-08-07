Eskişehir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Osman Emre Öziçi idaresindeki 26 BC 822 plakalı traktör, Avlamış Mahallesi Eğriöz mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada, römorktaki Selçuk Tok (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Öziçi ile Yakup Dokuzlar ve Enes Şaban Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tok'un cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika