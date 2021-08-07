Eskişehir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan sürücü Öziçi ile Yakup Dokuzlar ve Enes Şaban Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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