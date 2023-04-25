Tramvayın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

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Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatman Umut S. idaresindeki tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı. Tramvayın altında kalan Akkaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Akkaya'nın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tramvay sürücüsü Umut S. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.