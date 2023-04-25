Tramvayın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tramvayın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

25.04.2023 19:40

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken tramvayın çarptığı 69 yaşındaki Meliha Akçakaya, bir anlık hatasının kurbanı oldu. Yaşlı kadın tramvay çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatman Umut S. idaresindeki tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı. Tramvayın altında kalan Akkaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tramvayın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Akkaya'nın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tramvay sürücüsü Umut S. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Tepebaşı, Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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