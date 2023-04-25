Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti

25.04.2023 17:24

Eskişehir'de tramvayın çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını yitirdi. Edinilen bilgilere göre tramvay sürücüsü Umut S'nin gözaltına alındığı acıklı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Umut S. idaresindeki kent içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı.

ORACIKTA HAYATINI KAYBETTİ

Tramvayın altında kalan Akçakaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Akçakaya'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Tramvay sürücüsü Umut S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Eskişehir, Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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