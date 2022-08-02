Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda çıktı, ulaşım 3 saat aksadı - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda çıktı, ulaşım 3 saat aksadı

02.08.2022 11:52
Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda çıktı, ulaşım 3 saat aksadı

Eskişehir'de tramvay merkezindeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvayla ulaşım yaklaşık 3 saat sağlanamadı.

Eskişehir'de tramvay merkezindeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvayla ulaşım yaklaşık 3 saat sağlanamadı.

Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle kent içi ulaşımını sağlayan tramvay seferleri 3 saat yapılamadı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda çıktı, ulaşım 3 saat aksadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda çıktı, ulaşım 3 saat aksadı - Son Dakika
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