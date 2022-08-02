Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda çıktı, ulaşım 3 saat aksadı - Son Dakika

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