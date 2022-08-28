Olay, gece saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolü kaybeden sürücü, aracıyla birlikte refüje çıktı. Araç yolu ve tramvay yolunu ayıran refüjde kalan otomobil için çevrede bulunan vatandaşlar harekete geçti. Yaklaşık 10 kişinin çabasıyla otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Refüjde kalan otomobili vatandaşlar çıkardı - Son Dakika

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