Tramvayın çarptığı işitme engelli kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Tramvayın çarptığı işitme engelli kadın ağır yaralandı

03.03.2022 20:05
Tramvayın çarptığı işitme engelli kadın ağır yaralandı

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek istediği sırada tramvayın çarptığı işitme ve konuşma engelli kadın ağır yaralandı.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek istediği sırada tramvayın çarptığı işitme ve konuşma engelli kadın ağır yaralandı.

Olay, Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen Zeynep B.'ye (38) Batıkent-SSK seferini yapmakta olan tramvay çarptı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı kadın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşitme ve konuşma engelli Zeynep B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, Tramvay, Engelli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayın çarptığı işitme engelli kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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