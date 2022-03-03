Tramvayın çarptığı işitme engelli kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek istediği sırada tramvayın çarptığı işitme ve konuşma engelli kadın ağır yaralandı.

Olay, Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen Zeynep B.'ye (38) Batıkent-SSK seferini yapmakta olan tramvay çarptı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı kadın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşitme ve konuşma engelli Zeynep B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR