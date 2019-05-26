Eskişehir'de tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Eskişehir
'de dün tramvayın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Otogar- Osmangazi
Mahallesi seferini yapan E.G. idaresindeki tramvayın Gökmeydan
Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda çarpması sonucu ağır yaralanan İsmail Hira (59), tedavi altında olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hira'nın cenazesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.