Eskişehir'de tramvaylarda Korona virüs tedbirsizliği - Son Dakika

Eskişehir'de tramvaylarda Korona virüs tedbirsizliği

Başkan Büyükerşen vatandaşı uyardı ama tramvaylarda tedbir almadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) sayılarının her geçen gün artmasına karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in vatandaşları uyarması sonrasında özellikle tramvaylarda dezenfektanların azlığı dikkat çekerken, sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği görüldü.

Eskişehir'de tramvayda yaşanan kalabalık bir türlü kontrol edilemiyor. Kente yaşayan vatandaşların ulaşım için en çok tercih ettiği araçlardan biri olan tramvaylarda, yetkililer tarafından düzenli kontrol yapılmaması sosyal mesafeye uymayan büyük kalabalıklar oluşuyor. Vatandaşların iş giriş çıkış saatlerinde ve gün içinde zaman zaman yoğunluk yaşanması duyarlı vatandaşları oldukça tedirgin ediyor. Sadece bir maske ile virüsten korunacağını düşünen vatandaşlar tramvaylarda sosyal mesafeyi yok sayıyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tramvaylarda aynı anda en fazla 51 oturan ve 53 ayakta yolcu taşıması gerekirken, ayaktaki yolcuların bu sayıların çok üstünde olduğu gözlemlendi. Yaklaşık 6 tane giriş-çıkış kaplarının bulunduğu tramvayda sadece 2 kapının yanında dezenfektan bulurken, el hijyeni sağlamak isteyen vatandaşlar kalabalığın içine girip insanlarla temas ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, sosyal medyasından yaptığı açıklamada vatandaşları Korona virüse karşı uyarırken, sosyal mesafeye dikket çekmişti. Ancak öncelikle tramvaylarda yaşanan kalabalık ve dezenfektan eksikliği Korona virüsün günlük artış sayısında etkili oluyor. Sosyal mesafenin sıfıra düştüğü tramvayı ise vatandaşlar mecburen tercih etmek zorunda kalıyor.