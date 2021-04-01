Eskişehir'de tren vagonlarından parça çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi'nde tren yollarını kontrol eden jandarma ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait park halindeki tren vagonlarından demir parçaları söken şüpheli E.A'yı suçüstü yakaladı.

Eskişehir 'de yük treninden parça çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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