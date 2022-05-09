Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2) - Son Dakika
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Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2)

09.05.2022 16:55
Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2)

YASAK, MÜZİK FESTİVALİNİ DE ETKİLEDİEskişehir Valiliği'nin etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklaması kentte 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivalini de etkiledi.

YASAK, MÜZİK FESTİVALİNİ DE ETKİLEDİ

Eskişehir Valiliği'nin etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklaması kentte 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivalini de etkiledi. Organizasyon sorumlusu Serdar Can, İdare Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini, şu ana kadar yaklaşık 10 bin bilet satıldığını belirterek şunları söyledi:

"Festivalimizde aralarında Teoman, Can Bonomo, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Gazapizm, Yeni Türkü gibi sanatçıların olduğu festival akşam 17.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılacak. Günlük minimum 13-14 bin kişinin katılacağını ön gördüğümüz bir organizasyon. Zaten şu anda 10 bine yakın bir bilet satışı yapıldı. Sektör itibariyle pandemiden kaynaklı en fazla etkilenen sektör olduğumuz için bu yıl insanların ilgisi de çok fazla var."

Valiliğin yasaklama kararında kamu güvenliğine dikkat çekildiğini belirten Serdar Can, müzik festivalinde 200'ün üzerinde özel güvenlik personelin görev alacağını ifade ederek, "13-14 bin bilinçli genç, müzikseverin kamu düzenini bozacağını düşünmüyorum. Organizasyon tarafının çok ciddi bir harcaması var. Biz de doğal olarak bu noktada hukuku çiğnemeyecek düzeyde hakkımızı arayacağız. Biz bu işi yapmakla ilgili çok ciddi efor sarf ettik" diye konuştu.


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Serdar Can, Eskişehir, Mayıs, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2) - Son Dakika
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