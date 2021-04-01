Eskişehir'de Türk Telekom'a ait kabloları çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de Türk Telekom'a ait direklerde bulunan kabloları çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Taşdelenli Sokak'ta Türk Telekom'a ait direklerde bulunan kabloların şüpheli 1 kişi tarafından kesildiği bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark ederek motosikletiyle kaçan Aydın T. kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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