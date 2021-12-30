Eskişehir'de yerli aşı yoğunluğu; ilk aşısını Turkovac oldu - Son Dakika

YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Randevu açıldıktan sonra kentte ilk 5 saatte 500 kişi, aşı randevusu aldı. Emekli polis Kazım Selvi, ilk Covid-19 aşısını Turkovac yaptırdığını söyledi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde de uygulanmasına başlandı. Kentte Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilk 5 saatte 500 kişi, Turkovac aşı randevusu aldı. Hastaneye gelenler ise yerli aşı olabilmek için aşı odaları önünde kuyruk oluşturdu. Kayıt işlemleri tamamlananlar, aşılarını yaptırdı.