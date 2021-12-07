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ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı

07.12.2021 11:51

Eskişehir Şehir Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında 100 gönüllü aşı yaptırdı.

Eskişehir Şehir Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında 100 gönüllü aşı yaptırdı.

Hastaneye gelen 100. gönüllü Y.C.A. (20), gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü doz aşısını TURKOVAC olmak istediğini söyledi.

Türkiye'nin geleceği için aşı çalışmasına katkıda bulunmak istediğini belirten Y.C.A, gençlere salgından korunmaları için aşı olmalarını, eksik aşıları varsa tamamlamalarını tavsiye etti.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Anıl Uçan ise yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Halkın bu aşıya desteğinin büyük olduğunu dile getiren Uçan, "Buradan sağlıklı 18-59 yaş arasındaki, iki doz Sinovac aşısı olduktan sonra üç ay geçmiş tüm gönüllülerimizi TURKOVAC aşısı olmaları için hastanemize davet ediyoruz." dedi.

ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı
ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı
ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı
ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı
ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, TURKOVAC, Erciyes, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 100 gönüllü aşı yaptırdı - Son Dakika


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