Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de tutuklu ve hükümlü çocuklarına sağlık taraması
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Eskişehir'de tutuklu ve hükümlü çocuklarına sağlık taraması

1 saat önce

Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından H Tipi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik bayram öncesi ziyaret ve kapsamlı sağlık muayenesinin yapıldığı bildirildi.

Eskişehir'de tutuklu ve hükümlü çocuklarına sağlık taraması, System.String[]
Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından H Tipi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik bayram öncesi ziyaret ve kapsamlı sağlık muayenesinin yapıldığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Hülya Poyraz Efe ve Dr. Yasemin Sağlan tarafından muayene edilen çocuklar, gerekli tetkikler için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirildi. Ayrıca çocuklara bayram çikolataları hediye edildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, söz konusu çalışmayla, her bireyin hakkı ve ihtiyacı olan sağlık hizmetinin dezavantajlı ortamda bulunan çocuklara ulaştırılması ve fiziksel gelişmelerini etkileyecek faktörlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç halinde tedavilerine başlanmasının amaçlandığını belirtti.
Bilge, "Bu çalışma ile dezavantajlı ortamda bulunan çocukların fiziksel gelişmelerini etkileyecek faktörlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde tedavilerine başlanmasını, sosyal ve ruhsal yönden motive edilmelerini amaçlanıyor." dedi.
Sağlık taraması çalışmasına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Müdürlüğü proje ekibi ve Eskişehir H Tipi Cezaevi idarecileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:19 Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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