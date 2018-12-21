Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 'Uçak Kazası' Tatbikatı

Eskişehir'de 'Uçak Kazası' Tatbikatı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'deki Hasan Polatkan Havaalanı'nda, ekiplerin katılımıyla, olası bir uçak kazası sonrası yapılması gerekenlerle ilgili tatbikat yapıldı.

Eskişehir'de 'Uçak Kazası' Tatbikatı, System.String[]
ESKİŞEHİR'deki Hasan Polatkan Havaalanı'nda, ekiplerin katılımıyla, olası bir uçak kazası sonrası yapılması gerekenlerle ilgili tatbikat yapıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndeki bulunan Hasan Polatkan Havaalanı'nda, 'Acil Durum Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi itfaiyesi, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri katıldı.

Tatbikat gereği acil iniş sonucu kaza geçiren uçakta yangın çıktı. Uçakta bulunan 40 yolcudan 15'i kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kalan 25 yolcunu kurtarılması için 100 kişiden oluşan ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken kurtarma ekipleri de uçak içerisindeki yolcuları tek tek dışarı çıkardı. Temsili yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:52 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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