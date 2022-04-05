Eskişehir'de uçurulan pembe kağıt uçaklara iki uluslararası ödül - Son Dakika

Eskişehir'de, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 Mart'ta gerçekleştirilen "Pembe Kağıttan Uçak Uçurma Şenliği", Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından ödüle layık görüldü.

Havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme amacıyla organize edilen Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinlikleri kapsamında Enstitünün düzenlediği yarışmanın sonuçları açıklandı.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart'taki etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan kağıt uçakların aynı anda gökyüzüne fırlatıldığını hatırlattı.

Can, hava ve uzay endüstrilerinde toplumsal cinsiyet dengesi geliştirilmesi amacını paylaşan gönüllü kişiler, topluluklar, kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uyularak dünya genelinde düzenlenen etkinliklerin, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü jürisince değerlendirilerek ödüllendirildiğini aktardı.

Bu yıl 7-13 Mart'ta dünya genelinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "en iyi kameraman" ve "tek fotoğrafta en fazla pembe kağıt uçaklı insan" kategorilerinde birinci olduğunu bildiren Can, ödülleri almalarında emeği geçenlere teşekkür etti.