Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, koronavirüsü önlemeye yönelik dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle, tramvay ve otobüs sefer sayılarının azaltılması kararlaştırıldı.

Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, koronavirüsü önlemeye yönelik dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle, tramvay ve otobüs sefer sayılarının azaltılması kararlaştırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan belediye ekipleri; tramvaylar, otobüsler ve duraklarda dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sorumluluğunda bulunan parklarda ve caddelerde kent mobilyalarını da dezenfekte ediyor. Temizlik ve ilaçlama kapsamında cadde ve bulvarların yanı sıra Sazova ve Kentpark başta olmak üzere tüm parklarda bulunan kent mobilyalarında dezenfekte ediliyor.

SEFERLER AZALTILIYOR

Belediye ekipleri, koronavirüs salgını tehlikesinin ardından yapılan uyarlarla birlikte toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azaldığını, bu nedenle tramvay ve otobüs seferlerinin 23 Mart'tan itibaren azaltılacağı açıkladı. Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını hala kullanmaya devam ettiğini belirtilerek, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği ifade edildi.


Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:12 Kaynak: DHA

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