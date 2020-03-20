Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor

6 saat önce

Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyorESKİŞEHİR'de korona virüse yönelik ilaçlama ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle tramvay ve otobüs sefer sayıları azaltılması kararı aldı.

Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor

ESKİŞEHİR'de korona virüse yönelik ilaçlama ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle tramvay ve otobüs sefer sayıları azaltılması kararı aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle temizlik çalışmalarına devam ediyor. Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan belediye ekipleri tramvaylar, otobüsler ve duraklarda dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sorumluluğunda bulunan parklarda ve caddelerde kent mobilyalarını da dezenfekte ediyor. Temizlik ve ilaçlama kapsamında cadde ve bulvarların yanı sıra Sazova ve Kentpark başta olmak üzere tüm parklarda bulunan kent mobilyalarında dezenfekte ediliyor.

SEFERLER AZALTILIYOR

Belediye ekipleri, korona virüs salgını tehlikesinin ardından yapılan uyarlarla birlikte toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azaldığını bu nedenle tramvay ve otobüs seferlerinin 23 Mart'tan itibaren azaltılacağı açıkladı. Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını hala kullanmaya devam ettiğini belirtilerek zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği ifade edildi.

Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:38 Kaynak: DHA

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