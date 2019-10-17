Eskişehir'de ulusal ve uluslararası turizm kongreleri başladı

Turizm sektörüyle ilgili birçok konunun ele alınacağı 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongreleri Eskişehir'de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent Kırcan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde kentte bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, kongrelerin ana temasının "şehir turizmi" olarak belirlendiğini söyledi.

2023 Turizm Stratejisi ile Türkiye'nin turizminde ilk kez sürdürülebilir ve gelir odaklı büyüme modeline geçildiğini belirten Kırcan, "Türkiye, günümüz turistlerinin değişen beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası. 2023 Turizm Stratejisi'nde ortaya konulan yeni stratejileri uygulamaya geçirerek ülkemizi ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız." dedi.

Kırcan, 2023 yılında Türkiye'yi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri sağlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Ana pazarlarımızın yanı sıra dünyadaki turizm büyümesinde kaynak pazarlar olarak öne çıkan Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişen ekonomileri yeni odak pazarımızın içine alınacak. Türk Hava Yollarının uçtuğu ya da uçacağı bütün ülkeler artık hedef pazarımız olacak." diye konuştu.

Vali Vekili Bekir Şahin Tütüncü de Eskişehir'in yurt içinden ilgi gördüğünü söyledi.

Kente gelen konukların Eskişehir'in sadece merkezini değil, ilçelerindeki turistik yerleri ziyaret etmelerini istediklerini dile getiren Tütüncü, "Turistleri ilçelerdeki turistlik bölgelere taşıyabilirsek, şehrimizin kazancı artacak ve ziyaretçiler Eskişehir'i tam anlamıyla tanıyabilecek." ifadesini kullandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da turizmin medeniyetleri bir araya getiren önemli unsurlardan olduğunu vurguladı.

Turizm sektörünü dijital sürece dahil etmenin zorunlu olduğunu söyleyen Çomaklı, "Gelecek 10 yıl ve sonrasında her şey dijital dünya üzerinden gidecek. Turizmin burada farklı bir noktası olacak." dedi.

Sürdürülebilir turizm, turizm pazarlaması, turizm sosyolojisi, gastronomi ve yönetim alanlarında yaklaşık 100 uluslararası, 200 ulusal bildirinin sunulacağı program 19 Ekim'de sona erecek.