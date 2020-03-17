Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

7 saat önce

Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.

Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.

Umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda yurda dönüş yapan 275 kişilik umre kafilesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'nda ilk kontrollerinin ardından Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Çevresinde de hijyen önemleri alınan yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.

Burada 14 gün süreyle misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliği'nce karşılanacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, Eskişehir, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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