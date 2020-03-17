Eskişehir'de, umreden dönenler öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de, umreden dönenler öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Eskişehir'de, umreden dönenler öğrenci yurduna yerleştirildi

19 dakika önce

Umreden dönen kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.

Eskişehir'de, umreden dönenler öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Umreden dönen kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'a giden vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda, yurda dönüş yapan kafile, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'nda ilk kontrollerinin ardından Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Çevresinde de hijyen önemleri alınan yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.

Burada misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliğince karşılanacağı bildirildi.

"Endişe edilecek herhangi bir durum yok"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların bir süre kendilerini izole etmeleri gerektiği anımsatıldı.

İzole kuralının umreden dönen vatandaşlar için de uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimize bu sabaha karşı gelen 254 kişilik umre kafilesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 gün misafir edilecektir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimiz koordinesinde ilgili birimlerce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir."

Suudi Arabistan, Eskişehir, Türkiye, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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