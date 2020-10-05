Eskişehir'de üniversite öğrencileri "su yüzeyini temizleyen robot" geliştirdi - Son Dakika

Eskişehir'de üniversite öğrencileri "su yüzeyini temizleyen robot" geliştirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) biri mezun 7 öğrenci, yazılımını da kendilerinin yaptığı görüntü işleme teknolojisi yardımıyla otonom olarak çalışan yerli su yüzeyi temizleme robotunun prototipini geliştirdi.

Eskişehir'de üniversite öğrencileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) biri mezun 7 öğrenci, yazılımını da kendilerinin yaptığı görüntü işleme teknolojisi yardımıyla otonom olarak çalışan yerli su yüzeyi temizleme robotunun prototipini geliştirdi.

Kirlenen su kaynaklarının yüzeyden kolaylıkla temizlenebilmesi için çözüm üretme fikrinden yola çıkan ESOGÜ Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü üyesi ESTÜ'lü Ersin Molla ile ESOGÜ'den Serdar Sallantı, Miraç Yüksel, Sami Mert, Samet Aruca ve Mehmet Can Alpay ile geçen yıl mezun olan Serra Ertürk, 8 aylık çalışmayla su yüzeyi temizleme robotu yaptı.

Yerli olarak geliştirilen robot, görüntü işleme teknolojisi yardımıyla üzerindeki kamera sayesinde nesnelerin uzaklık, renk, şekil gibi birçok özelliğini belirleyip kat atıkları bant sistemi ile deposuna, sıvı atıkları ise çevresindeki polipropilen bezlerin içine hapsediyor.

Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'nin Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda "Üniversite ve Üstü" kategorisinde ikinciliğe değer görülen proje, manuel su temizleme gemilerinin aksine göl, akarsu ya da havuzlarda da rahatlıkla görevini yerine getirebiliyor.

Projenin elektronik ve montaj bölümünde yer alan Ersin Molla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kirliliğinin, dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu hatırlattı.

Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için "Otonom Su Yüzeyi Temizleme Robotu Projesi"ni hazırladıklarını belirten Molla, şöyle devam etti:

"Dünyanın pek çok yerinde manuel su temizleme gemileri var ancak bunların göl ya da akarsularda kullanımı zor. Robotumuzla gölleri, akarsuları ve havuzları rahatlıkla temizleyebiliriz. Kullanılacağı alana göre yeniden tasarlanabilir özelliğe sahip. Bu robot insana gerek duymadan su yüzeyindeki bütün atıkları topluyor. Üzerindeki kamera yardımıyla su yüzeyindeki atıkları tespit edip, tamamen otonom olarak kimseye gereksinim duymadan motor ve kulakçıklarına yön vererek temizlik yapıyor. Yanında bulunan polipropilen bezler yardımıyla yağ ve akaryakıt gibi atık sıvaları da topluyor."

Molla, yazılımı dahil hemen hemen tüm parçaları yerli olan robotla TEKNOFEST'te 415 takım arasından ikinci olmayı başardıklarını dile getirdi.

"Muadilleri 90 bin lira, biz 5 bin liraya ürettik"

Öğrenci kulübü bünyesinde proje yürütücülüğü de yapan Serdar Sallantı ise robotun yazılımında görev aldığını aktardı.

Su yüzeyinin kirli bölümünü belirleyip temizleyebilen, ardından yerine dönebilen robotun uzaktan kontrol imkanı bulunduğunu belirten Sallantı, "Herhangi bir sorun olduğunda robotun geri dönmesini sağlayabiliriz. Robotumuz TEKNOFEST 2020'de en çok dikkati çeken projelerdendi. Robotumuzu daha da geliştireceğiz. Yazılımda yapay zeka kullanarak bazı cisimleri daha iyi tanıtacağız. GPS eklemesi yapacağız. Robotomuzun muadilleri var ancak fiyatı yaklaşık 90 bin lira. Biz ise robotumuzu 5 bin liraya ürettik." ifadelerini kullandı.

Sallantı, kendilerine destek sağlayan Depares ve Proge şirketlerine teşekkür etti.

Mekanik bölümlerden sorumlu olan Miraç Yüksel Çelik, yerli otonom su yüzeyi temizlik robotunun tasarımının, tamamen kendilerine ait olduğunu belirtti.

Robot projesine danışmanlık yapan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) mekanik tasarım mühendisi Birkan Durmaz ise TEKNOFEST 2020'den ödül alan öğrencileri kutladı.

Ekibin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde geceli gündüzlü çalışıp tamamen kendi emek ve alın terleriyle başarılı olduklarını vurgulayan Durmaz, "Bana göre bu başarıdaki en önemli şey mühendislik etiğine yakışır bir şekilde çevreye ve dünyaya duyarlı bir proje ortaya koyup, bir prototip geliştirebilmiş olmak." diye konuştu.

Üniversite, Eskişehir, Mezun, Robot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de üniversite öğrencileri 'su yüzeyini temizleyen robot' geliştirdi - Son Dakika

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