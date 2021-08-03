ESKİŞEHİR'DE ÜNİVERSİTELERDEN ÇEVRİM İÇİ OKUL TANITIMI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nin yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 100 binin üzerinde öğrenci öğrenim görürken, kurulan çevrim içi platform 'Tercihim Eskişehir' ile tercih yapacak adaylara kent ve üniversiteler tanıtılıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörleri, Eskişehir Valiliği'nin desteğiyle geçen yıl bir araya gelerek, internet tabanlı platform kurdu. 'Tercihim Eskişehir' isimli oluşumla birlikte tercih yapacak öğrencilere kent yaşamının yanı sıra eğitim programlarının yer aldığı internet sitesi hazırlandı. Bu yıl ikinci kez yayınlanan platformun tanıtımı, Anadolu Üniversitesi Konukevi'nde yapıldı. Tanıtıma; Eskişehir Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Osmangazi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, adaylar için tercih döneminin çok zor aşama olduğunu söyledi. Öğrencilerin geleceklerine, kariyerlerine, bundan sonraki yaşamlarına yön verecekleri tercihi yapacaklarını kaydeden Erdal, Gittikleri üniversite, seçtikleri bölüm bunları belirleyecek. Bizim bu platformdaki amacımız da aday öğrencilerimize mümkün olduğunca en fazla bilgiyi ve deneyimi aktarmak. Artık günümüzdeki pandemi şartları da sınırları zorluyor. Mekan ve zamandan bağımsız platformları sağlamak bizim görevimiz. Bu bağlamda 'Tercihim Eskişehir Platformu' öğrencilerimize zaman ve mekan sınırı olmadan bilgiye rahatlıkla ulaşabilecekleri bir ortamı sağlıyor. 'Eskişehir'de amacınıza, kariyerinize uygun her türlü mesleği seçebileceğiniz bir eğitim hayatını vaat ediyoruz' sloganı ile yola çıktık. Bu bağlamda Eskişehir'in diğer kentlerden çok daha üstün birçok özelliği var. Birinci şansı birbirini tamamlayan, nitelikli eğitim ve araştırmalar yapan üç devlet üniversitesinin varlığı. Eskişehir'imizin gençlerimize vadettiği imkan ve olanaklar. Eğitim imkanlarının yanı sıra sosyal, kültürel, yaşam şartlarının kolaylığı gibi imkanlar. Bu bağlamda Tercihim Eskişehir Platformu öğrencilere maksimum bilgiyi doğru kanaldan vermek üzere planlandı dedi.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Şenocak ise Eskişehir'in sahip olduğu kültürel, sportif ve sanatsal alandaki imkanların tüm üniversite öğrencilerine unutulmaz üniversite hayatı vadettiğini belirterek, Eskişehir'de okumak bir ayrıcalıktır' diyoruz. Üç üniversite olarak sunduğumuz eğitim ve kalite, sunduğumuz bilimsel araştırmalardaki nitelik ve kalitenin artışı ve Eskişehir'in sunduğu imkanlar, öğrencilerimize bunu kanıtlamaya yetecek ve Eskişehir'de okumanın ayrıcalık olduğunu onlar hissettirecektir diye konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Döğeroğlu da Öğrencinin hangi alanda okumak isterse istesin ister sağlık ister mühendislik ister sosyal bilimler alanında bu üç üniversitenin sunduğu program çeşitliliği de aslında önemli unsur, diye değerlendirmek gerekir. Daha da önemlisi, bu kadar çeşitliliğin yanı sıra çok kıymetli ve nitelikli kadrosu ve güçlü altyapısı yine bu üç üniversitemizi yukarı sıralara taşıyan önemli unsurların başında geliyor dedi.

Eskişehir'de 3 üniversitenin birleşerek oluşturduğu ve Eskişehir Valiliği'nin desteklediği 'www.tercihimeskisehir.com' adlı internet sitesinde kent yaşamının yanı sıra üniversitelerin eğitim programları bulunuyor.