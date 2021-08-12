ESKİŞEHİR'DE ÜNİVERSİTELİ GENÇTEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR - Son Dakika

Darbeyi en yakınındaki isimden yedi! Basına sızan skandal görüntüler Biden'ı zora sokacak

Poşetin ardından bir grup ürün daha ücretli oluyor, bu kez iade eden parasını geri alacak

Korona tablosundan bir iyi bir de kötü haber! Vakalarda ciddi düşüş var, vefatlar arttı

ESKİŞEHİR'de, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör'ün (22) bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Göngör'ün yakınları durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir- Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanında arama yaptı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.