ESKİŞEHİR'de, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör'ün (22) bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Göngör'ün yakınları durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir- Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanında arama yaptı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR'DE ÜNİVERSİTELİ GENÇTEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR - Son Dakika