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Eskişehir'de URAYSİM ile ilgili çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de URAYSİM ile ilgili çalışmalar devam ediyor

11.02.2022 12:02
Eskişehir'de URAYSİM ile ilgili çalışmalar devam ediyor

Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) projesi ile ilgili çalışmalar Anadolu Üniversitesi (AÜ) yürütücülüğünde devam ediyor.

Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) projesi ile ilgili çalışmalar Anadolu Üniversitesi (AÜ) yürütücülüğünde devam ediyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Yerlileştirme Komisyonu üyeleri ile geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Komisyondan gelen talep doğrultusunda düzenlenen toplantı, Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda URAYSİM proje süreçleri, raylı sistemler alanında Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin üretimlerinin yerlilik oranını ve bu alanda yürütülecek projeleri değerlendirildi.

URAYSİM proje süreçlerinin yerlileştirme boyutunun geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği toplantıya, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncan, Yerlileştirme Komisyonu üyeleri Göktuğ Baştürk, Emre Topal, Ahmet Güler, Nurettin Çapaner Selim Levent Argüç, Mehmet Fidan, Selim Bayat, Halil Demir, Hüsnü Levent Pandül, Hakkı Çalık, İhsan Celil Topal, Tuncay Felekoğlu ve Muhsin Ertürk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Erdal, URAYSİM'in Eskişehir'e ve Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje olduğunun altını çizerek, milli proje olan URAYSİM'in her aşamasında yerlilik oranını en üst düzeye taşımak istediklerini vurguladı.

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Anadolu Üniversitesi, Araştırma, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de URAYSİM ile ilgili çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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