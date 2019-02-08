Eskişehir'de Üreticilere Yönelik Çorbalı, Bozalı Akşam Sohbetleri Devam Ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, çorba ve Eskişehir
Bozası ikram edilerek düzenlediği üreticilere yönelik sohbet toplantısı Çifteler
ilçesinde devam etti.
Dördüncü olarak Çifteler ilçesinde düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever
, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice
Doyuk, Ziraat Odası Başkanı Necat Yatır, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Köksal
, ilçe şube müdürleri ve teknik personel ile muhtarlarla birlikte yaklaşık 170 üretici katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever üreticilere yaptığı konuşmada, köy odaları ve kahvehanelerinde unutulmaya yüz tutan eski sohbetleri hatırlatmak ve devlet vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla bu toplantıların düzenlendiğini belirterek, Soğuk kış gecelerini bir nebze de olsa ısıtmak için çorba ve geleneksel Eskişehir Bozası ikramı eşliğinde üreticilerimizle bir arada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Emine Sever, 2019 yılında uygulamaya konulan, üreticilerimizin yüzünü güldürecek bir takım yeniliklerden kısaca bahsederek "Üreticilerimizin giderlerini azaltmak için küçükbaş ve büyükbaş hayvan küpe bedelinin artık Bakanlığımız tarafından karşılanacağını ve en kısa sürede "Yerli ve Milli Elektronik Küpe" uygulamasına da geçilecek. 2019 yılından itibaren satılacak sütler için, 10 kuruş olarak ödenen süt prim
desteğinin de 15 kuruş arttırılarak, litre başına 25 kuruşa yükseltildi" diye konuştu.
2 Kasım 2018 tarihinde sona eren 2018 yılı Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi başvuru süresini çeşitli sebeplerle kaçırmış küçükbaş yetiştiricilerinin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, müracaat süresinin uzatıldığını ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, "Bu durumda bulunan ve sağlanan imkandan faydalanmak isteyen yetiştiricilerimizin 18 Şubat 2019 tarihine kadar Eskişehir Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerektirecek" diye belirtti. - ESKİŞEHİR