Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor

03.05.2021 12:33
Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor, System.String[]

Eskişehir'de, Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries (KAI) firmasıyla Kore Genel Maksat Helikopteri (KUH Surion) için yapılan anlaşma kapsamında orta gövde sevkiyatı sürüyor.

Eskişehir'de, Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries (KAI) firmasıyla Kore Genel Maksat Helikopteri (KUH Surion) için yapılan anlaşma kapsamında orta gövde sevkiyatı sürüyor.

Coşkunöz Savunma ve Havacılık firmasından yapılan açıklamada, KUH Surion'ın en önemli bölümlerinden biri olan orta gövde montajının Türkiye'de gerçekleştirildiği, bu çerçevede üretilen 26'ıncı helikopter orta gövdesinin Güney Kore'ye teslim edilmek üzere yola çıkarıldığı bildirildi.

Güney Kore'nin, envanterindeki bazı helikopterleri KUH-1 Surion helikopterleri ile değiştirmeyi planladığı belirtilen açıklamada, ülkenin kritik projeleri arasında yer alan Genel Maksat Helikopteri'nin savunmadan sivil havacılığa farklı alanlarda önemli görevler üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkunöz Holding Üst Yöneticisi Erdem Acay, KAI ile 60 Kore Genel Maksat Helikopteri'nin orta gövde montajı için 2015'te anlaşma imzaladıklarını hatırlattı.

Üretim ve sevkiyatların planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Acay, teslimatların 2026'ya kadar devam edeceği bilgisini verdi.

Yüksek teknoloji ve hassasiyet gerektiren gövde montajının Türkiye'ye büyük bir yetenek ve katma değer kazandırdığını vurgulayan Acay, "Hassas parça imalatı, montaj, entegrasyon, tasarım ve mühendislik gibi hizmetlerimizle savunma sektörümüze değer katmanın mutluluğunu, ihracatımızla ülkemize fayda sağladığımızın bilinciyle yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore, Eskişehir, Coşkunöz, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de üretilen Kore Genel Maksat Helikopteri orta gövdelerinin sevkiyatı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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