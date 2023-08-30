16 yaşındaki genç, 22 yaşındaki ağabeyini uykusunda öldürdü - Son Dakika

16 yaşındaki genç, 22 yaşındaki ağabeyini uykusunda öldürdü

16 yaşındaki genç, 22 yaşındaki ağabeyini uykusunda öldürdü
Son Güncelleme: 30.08.2023 14:49

Eskişehir'de 16 yaşındaki üvey kardeşi tarafından tüfekle başından vurulan Arda Ercan hayatını kaybetti. Üvey abisini eziyet ettiği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.E. gözaltına alındı.

Eskişehir'de 16 yaşındaki üvey kardeşi tarafından tüfekle başından vurulan Arda Ercan hayatını kaybetti.

UYUDUĞU SIRADA BAŞINDAN VURDU

Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta meydana gelen olayda 22 yaşındaki Arda Ercan, 16 yaşındaki üvey kardeşi T.E. tarafından uyuduğu esnada tüfekle başından vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Arda Ercan, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

İLK İFADESİNDE "BANA EZİYET EDİYORDU" DEDİ

Üvey abisini, kendisine eziyet ettiği gerekçesi ile öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.E. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Eskişehir, Akdeniz, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç, 22 yaşındaki ağabeyini uykusunda öldürdü - Son Dakika


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