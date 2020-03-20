Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı - Son Dakika

Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı.

Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Kent merkezindeki tarihi Reşadiye Camii'ne Cuma namazı için gelenler kapılara asılan 'koronavirüs' uyarılarını okuyup camiden ayrıldı. Bazı vatandaşların ise vakit namazını bireysel olarak cami bahçesinde kıldığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplu halde namaz kılınmaması için Cuma namazı ve Kandil gecesi camilerin cemaate kapatılması kararını aldı. Eskişehir kent merkezindeki tarihi Reşadiye Camii'nin kapılarına da camilerin kapalı olduğuna dair uyarı yazıları asıldı. Yazıda, "Koronavirüsün yayılma riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde Cuma günü ve Kandil gecesi camimiz kapalı olacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONSLAR YAPILDI

Öğle namazı ezanının ardından cami hoparlörlerinden de "Aziz milletimizin dikkatine, ev veya iş yerlerinde öğlen namazını kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunmamız için dua edelim. Alınan tedbirlere uyalım, Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri hastalık, musibetlerden korusun" anonsları ile vatandaşlara 'evlerinizde kalın' denildi.

UYARILARI OKUYAN CAMİDEN AYRILDI

Salgının kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda Cuma namazı için Reşadiye Camii'ne gelenler, kapılardaki uyarıları okuyup camiden ayrıldı. Mahmut Yılmaz (76), "Namaz için camiye geldim, dün açıktı. Cuma kılacak değilim zaten vakit namazını kılmak için geldim. Cemaatle kalabalık kılmak olmaz" dedi. Bazı vatandaşların vakit namazını bireysel olarak aralarında mesafe bıraktıktan sonra kıldıkları görüldü.

SOKAKLAR DA BOŞALDI

Eskişehir'de, yetkililerin 'evinde kal' uyarılarına halkın büyük çoğunluğunun uyduğu görüldü. Kentte sokaklar boşalırken, toplu taşıma araçları olan tramvay ve halk otobüslerinde seyahat edenlerin de maske taktığı gözlendi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:31 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya sert uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi         
16:07
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi         
09:10
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 21:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]