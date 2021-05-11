ESKİŞEHİR METRELERCE KUYRUK OLUŞTU; 2 TON BAKLAVA 3 SAATTE TÜKENDİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de Ramazan Bayramı'na 2 gün kala, kilosu 18 ile 30 lira arasında değişen baklavaları almak isteyenler işyeri önünde uzun kuyruklar oluştururken, 2 ton baklava yaklaşık 3 saatte tükendi. Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle kuyruktakileri sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde kilosu 18 ile 30 liradan satılan baklava tatlısı yoğun ilgi gördü. Ramazan Bayramı'na 2 gün kala tam kapama tedbirleri nedeniyle saat 10.00'da market alışverişi için dışarı çıkanlar işyeri önünde baklava alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaktaki uzun kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralarına uymaları için uyardı. Yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi. Yoldan geçenlerde uzun kuyruğu cep telefonuyla görüntüledi.

'SAHURDAN SIRAYA GİRENLER VAR'

Sabah saat 04.00'te tatlıların geldiğini ve vatandaşların bu saatte sıraya girmeye başladığını ifade eden işletmeci Bülent Özbay, 'Dükkanımızı sabah 10.00'da açtık. 750 tepsiden oluşan 2 ton baklava getirdik. Bayram olduğu için bugün erken bitti. Sabah saat 04.00'te Şanlıurfa'dan aracımız geliyor. O saatte de gelip, sıraya giriyorlar. Yoğun bir talep olduğu için yetiştiremiyoruz. Ürünlerimiz çok güzel ve fiyatlarımız çok uygun. Bu nedenle talep çok' dedi.

'ALABİLECEĞİMİ SANMIYORUM AMA BEKLİYORUM'

İki gündür baklava almak için sıraya girdiğini söyleyen Candan Coşkun, "Dün de sıraya girmiştim. Bugün saat 11.00 gibi geldim ama sıra bu şekilde. Bugün de alacağımı pek sanmıyorum ama bekliyorum. Bayram için alacağım. Biz bize geçireceğiz. Gelecek kimsemiz yok ama yine de alıyoruz? diye konuştu.

'ÖNÜMDE YÜZLERCE KİŞİ VARDI'

Sabah saatlerinde önünde sıra bekleyen yüzlerce kişi olduğunu belirten Şemsettin Alçın ise sıraya 09.30 sıralarında girdiğini anlatarak, 'Sabah saat 09.30'da geldiğimde önümde yüzlerce kişi vardı. Bekliyoruz ve kalırsa tatlıyı yiyeceğiz. Hem bayram için alıyoruz hem de ramazanlık. Hazır bu kadar sıraya girmişken biraz fazla alalım dedik' dedi.

'MİSAFİR GELMEYECEK AMA ÇOCUKLAR İSTİYOR'

Tam kapanma nedeniyle bu bayram evlerine misafir gelmeyeceğini ancak çocukları istediği için sıraya girdiğini ifade eden Yahya Yıldırım ise şunları söyledi:

'Bugün saat 10.30'da geldim. Daha sıranın arkasındayım. Arkamda 20 kişi var. Önümüzde ise 100 kişiye yakın var. Ben dün de geldim. Saat 12.00'de bitti alamadım. Misafir gelmeyecek ama çocuklar istiyor?