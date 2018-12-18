Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturu Operasyonu

Eskişehir'de Uyuşturu Operasyonu

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Uyuşturu Operasyonu, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde 2 şüpheli Uyuşturucu Madde Kullanmak, 3 şüpheli de Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından toplamda 5 şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda ise 57,04 gram esrar ele geçirildi.

Diğer yandan 3 şüphelinin yarın adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:24 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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