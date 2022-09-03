Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi

03.09.2022 11:03
Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi

Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde polis uygulama noktalarında bin 450 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde polis uygulama noktalarında bin 450 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Ankara ve Bursa kara yollarında bulunan polis uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ki vatandaşlara, "Uyuşturucu Madde Kullanımının Zararları ve Bağımlılıkla Mücadele" konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen Narko-Nokta Etkinliği ile toplamda bin 450 vatandaşa el broşürü dağıtılarak Uyuma Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika
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