Eskişehir'de uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de uyuşturucu madde ele geçirdi

23.07.2022 10:29
Eskişehir'de uyuşturucu madde ele geçirdi

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1,45 gram eroin, 1,33 gram metamfetamin, 0,71 gram esrar ile hassas terazi ele geçirilmiştir.

Operasyonda yakalanan N.V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:22 Futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlunun kısa sürede paylaşıp sildiği fotoğraf büyük ses getirdi
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
08:29 İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor
08:26 Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 10:29:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement