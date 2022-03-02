Eskişehir'de uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Parsibey Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Bu sırada araçta bulunan iki kişinin şüpheli bir cisim saklamaya çalıştığı belirledi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli araç ve içerisindeki iki şahsın üzerlerinde yapılan aramada, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aparatların içerisinde erimiş halde metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi.

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 2 şüpheli şahıs hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.