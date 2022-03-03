Eskişehir'de uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

03.03.2022 15:37
Eskişehir'de uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de denetim yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla biri kadın 3 şüpheliyi yakalandı.

Eskişehir'de denetim yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla biri kadın 3 şüpheliyi yakalandı.

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki uygulama noktasında kontrol yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Bu sırada araçta bulunan iki kişinin şüphelinin bir cisim saklamaya çalıştığı fark edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli araç ve içerisindeki iki kişinin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma narkotik köpeği "Tetik"in de katıldığı aramada araç içerisinde 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 3 şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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