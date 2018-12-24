Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı
1 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar başlattı. Şehir dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 88,50 gram skunk maddesi, 1,40 gram zıvana (tütün ile karışık şekilde) ele geçirildi. Şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yapılmıştır. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:12 Kaynak: İHA
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