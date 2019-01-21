Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü satıcı, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada; 803,88 gram skunk, 16,54 gram metamfetamin, 0,60 gram bonzai, hassas terazi, cam aparat, biri kuru sıkı, 2 tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 7 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

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