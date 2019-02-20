Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, 10 Gözaltı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, 10 Gözaltı

2 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilirken 10 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu, 10 Gözaltı, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilirken 10 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve araçlarında aramalarda bulunuldu. Yapılan aramalarda 9 kilogram 660 gram esrar maddesi, 3,05 gram bonzai maddesi, 28,75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet silah ve 10 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 2'si sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
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