Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 658,44 gram skunk esrar, 54,69 gram esrar, 0,90 gram metamfetamin, 0,70 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 7'si uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan diğer 3 şüpheli ise ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
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