Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2) - Son Dakika

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı (2)
6 saat önce
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.K., T.Ö. ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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