Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı

20.03.2021 07:44

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltıESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra kaçak tütün ile sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra kaçak tütün ile sigara ele geçirildi.

Eskişehir kent merkezinin yanı sıra Tepebaşı, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin artması üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çifteler ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu imal ederek örgütlü bir şekilde sattıkları tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından kent merkezi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde tespit edilen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 75 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, şüpheliler M.K., Z.Y., H.B., C.O., İ.K., E.Z., Ü.Ç., E.Ç., F.K., S.O., Ö.Y., E.K., S.K. ve F.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeklerin de yer aldığı aramalarda, 451 gram kannabinoid, 20 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 5 adet fişek, kurusıkı tabanca, 21 adet tabanca fişeği, 183 kilo kıyılmış kaçak tütün, 17 bin 980 adet doldurulmuş sigara, 40 bin 200 adet 20'lik bandrolsüz filtreli sigara kağıdı, 4 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 31 bin 500 adet bandrolsüz sarma kağıdı ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K., Z.Y. ve H.B. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı - Son Dakika


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