Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekipleri, 1 şahsın evinde ve üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetler neticesinde, bir şahsın Odunpazarı'na bağlı Erenköy Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın üzerinde, ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şeffaf kilitli poşet içerisinde 23 gram metamfetamin, şeffaf kilitli poşet içerisinde 132 gram bonzai, 85 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR